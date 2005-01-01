Сенатор США обвинил Ким Чен Ына в эмоциональной привязанности к ядерному оружию

Лидер КНДР Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия, заявил сенатор США Марко Рубио.

По его мнению, северокорейский лидер «не хочет денуклиаризации» и не собирается ликвидировать ядерное оружие. Сенатор считает, что Ким Чен Ын просто пытается убедить мир в своей открытости. Как заявил Рубио, глава КНДР «хочет создать видимость того», что он «мирный и разумный».

«Это все шоу. Ким освободил трех американцев, которые были невиновны, взорвал объект, который, вероятно, уже был неисправен», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Как заявил сенатор, Ким Чен Ын «может испытывать оружие где угодно».

Член Сената США считает, что северокорейский лидер испытывает «эмоциональную, личную, психологическую привязанность» к ядерному оружию, так как это оружие позволяет чувствовать себя «влиятельным».