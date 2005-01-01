Лавров прибыл в столицу Северной Кореи

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с северокорейским коллегой Ли Ен Хо.

До начала переговоров Лавров возложил венки к монументу советским воинам «Освобождение» в столице КНДР, который был возведен вскоре после разгрома Красной Армией в 1945 году японской Квантунской армии на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Ли Ен Хо поздравил Россию с формированием нового правительства и пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.

Напомним, МИД сообщал, что на переговорах планируется обсудить двустороннюю повестку дня, ситуацию вокруг Корейского полуострова и международные проблемы.