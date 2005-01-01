Объявлен визит Лаврова в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Северную Корею 31 мая обсудит двустороннюю повестку дня, ситуацию вокруг Корейского полуострова и международные проблемы.

«Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.