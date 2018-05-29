Трамп подтвердил продолжение подготовки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что эмиссар Северной Кореи, заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль направляется в Нью-Йорк для подготовки встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы объединили отличную команду для переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проходят встречи по вопросу саммита. Эмиссар КНДР Ким Ён Чхоль сейчас направляется в Нью-Йорк», – написал Трамп в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что в Сингапур прибыла северокорейская делегация для подготовки возможной встречи лидеров КНДР и США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.