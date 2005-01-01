Делегация КНДР прибыла в Сингапур для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапур прибыла северокорейская делегация для подготовки возможной встречи лидеров КНДР и США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщают СМИ.

Кроме того, в с базы ВВС США Иокота в Сингапур вылетела американская делегация, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Делегацию Северной Кореи возглавляет замглавы Госсовета страны Ким Чхан Сон, делегацию США – замглавы оперативного штаба Джо Хагин, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Стороны планируют обсудить конкретные сроки и место проведения саммита, вопросы протокола и безопасности.

Напомним, КНДР демонтировала ядерный полигон, но Вашингтон все равно отменил саммит США и Северной Кореи.