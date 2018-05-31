Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пригласил его в Россию.

«Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады», – заявил министр, чьи слова опубликованы на сайте МИД России.

Лавров также заявил, что Москва готова всячески способствовать реализации договоренностей КНДР и Южной Кореи.

«Мы и наш президент очень позитивно оценили пханмунджомскую декларацию, которую Вы подписали с президентом Республики Корея. Готовы всячески способствовать ее реализации, тем более там упомянуты железнодорожные проекты, которые в перспективе должны реализовываться с участием РФ», – заявил министр.

В четверг Лавров провел в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также министр заявил, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США.

Министр также подарил лидеру Северной Кореи расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны, Ким Чен Ын поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина.