Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...

Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном

             31 мая 2018, 10:55
          Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил источник в российской делегации.

          Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР, передает РИА «Новости».

          Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

          Ранее в четверг глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США. 


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