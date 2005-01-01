Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил источник в российской делегации.

Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР, передает РИА «Новости».

Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ранее в четверг глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США.