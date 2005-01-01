Путина пригласили в КНДР

Во время визита в КНДР главы МИД России Сергея Лаврова северокорейская сторона передала приглашение Владимиру Путину посетить Пхеньян, заявил бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки, посетивший Москву.

Судзуки ссылается на свои источники в окружении российского министра.

Ким Чен Ын получил послание от Путина с приглашением посетить Россию. При этом время и место визита не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, но точных параметров возможного визита пока нет.

Из слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс следует, что глава американского государства Дональд Трамп намерен высказать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну свое мнение о возможной встрече последнего с президентом России Владимиром Путиным.