Закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что глава государства в течение более чем двух часов беседовал с представителями различных отраслей экономики. Он также ответил на вопросы бизнесменов в открытом формате, передает ТАСС.

Перед этим президент прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.