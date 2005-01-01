Трамп собрался высказать Ким Чен Ыну мнение об идее встретиться с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп намерен высказать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну свое мнение о возможной встрече последнего с президентом России Владимиром Путиным, следует из слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ее спросили, считает ли Трамп конструктивной идею встречи Путина и Ким Чен Ына, передает ТАСС.

По словам Сандерс, Трамп «ясно изложит свои взгляды напрямую» Ким Чен Ыну в Сингапуре.

Отмечается, что «в центре внимания» США будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Сандерс также заявила, что на счету администрации Трампа есть «целый ряд внешнеполитических достижений», например, «укрепление отношений» с главами ряда государств, «перемещение посольства в Израиле», а также «жесткая позиция по России».

Кроме того, заслугой администрации Трампа Сандерс считает «жесткую позицию в торговых вопросах», которая ведет к тому, что «страны, участвующие в нечестных торговых практиках, привлекаются к ответственности».

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.