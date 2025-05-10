Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Пациенты психбольницы для преступников в ФРГ сдались полиции после бунта
В немецком городе Бедбург-Хау участники бунта в психиатрической клинике для преступников самостоятельно прекратили сопротивление после прибытия полиции и спецназа.
Пациенты психиатрической клиники для преступников в общине Бедбург-Хау (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) сдались полиции после устроенного бунта, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Инцидент произошел на западе Германии в субботу. Правоохранители сообщили об окончании спецоперации примерно в 13.40 по местному времени (14.40 мск).
По данным издания, причиной беспорядков стал один из пациентов, которому 27 лет. Мужчина был сильно пьян и проявлял агрессию, после чего забаррикадировался в помещении. К нему присоединились другие пациенты, которые начали строить баррикады и поджигать мебель.
Полиция не исключала, что бунтовщики могли взять в заложники других пациентов или сотрудников клиники. Однако, увидев большое количество стражей порядка, участники бунта добровольно сдались. После этого здание было тщательно обыскано сотрудниками спецназа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в психиатрической больнице Северного Рейна-Вестфалии заключенные построили баррикады и устроили пожар.
Ранее в апреле несколько тюрем во Франции подверглись нападению со стороны криминальных группировок, которые использовали оружие и поджигали автомобили.
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