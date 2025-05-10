Пациенты психбольницы для преступников в ФРГ сдались полиции после бунта

Tекст: Мария Иванова

Пациенты психиатрической клиники для преступников в общине Бедбург-Хау (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) сдались полиции после устроенного бунта, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Инцидент произошел на западе Германии в субботу. Правоохранители сообщили об окончании спецоперации примерно в 13.40 по местному времени (14.40 мск).

По данным издания, причиной беспорядков стал один из пациентов, которому 27 лет. Мужчина был сильно пьян и проявлял агрессию, после чего забаррикадировался в помещении. К нему присоединились другие пациенты, которые начали строить баррикады и поджигать мебель.

Полиция не исключала, что бунтовщики могли взять в заложники других пациентов или сотрудников клиники. Однако, увидев большое количество стражей порядка, участники бунта добровольно сдались. После этого здание было тщательно обыскано сотрудниками спецназа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в психиатрической больнице Северного Рейна-Вестфалии заключенные построили баррикады и устроили пожар.

Ранее в апреле несколько тюрем во Франции подверглись нападению со стороны криминальных группировок, которые использовали оружие и поджигали автомобили.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция оказалась в состоянии шока из-за серии загадочных атак на тюрьмы, президент Макрон пообещал найти и наказать виновных, а некоторые эксперты уже назвали происходящее новой формой терроризма.