Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Бунт произошел в психбольнице для преступников в Германии
В психиатрической больнице Северного Рейна-Вестфалии в Германии заключенные построили баррикады и устроили пожар, опасаясь возможного захвата заложников, пишет Bild.
По сведениям издания, до пяти находящихся под надзором пациентов начали возводить баррикады и развели огонь прямо в здании учреждения, передает РИА «Новости».
На место происшествия оперативно выдвинулся вооруженный спецназ германской полиции. Сообщается, что среди участвующих в бунте заключенных есть особо опасные преступники.
В полиции опасаются, что в ходе беспорядков могли быть взяты заложники. Другие подробности о пострадавших или требованиях бунтующих пока не приводятся.
В апреле более 130 заключенных сбежали из тюрьмы возле города Монго в провинции Гера в центральном Чаде. Перед началом беспорядков заключенные высказывали недовольство нехваткой пищи.