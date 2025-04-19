Более 130 заключенных сбежали из тюрьмы в Чаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около сотни заключённых бежали из тюрьмы возле города Монго в провинции Гера в центральном Чаде, в результате инцидента погибли три человека и ещё трое получили ранения, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс и местные власти.

Генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам сообщил журналистам: «Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали».

Как уточнил неназванный административный руководитель из Монго, вечером в пятницу в тюрьме начался бунт. Заключенные ворвались в кабинет начальника учреждения, где завладели оружием, после чего между бежавшими и охраной завязалась перестрелка. В результате ранения получил губернатор провинции, который прибыл на место происшествия.

По данным источника, общее число сбежавших составило 132 человека. Он также добавил, что перед началом беспорядков заключенные высказывали недовольство нехваткой пищи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Тагиле трое заключенных совершили побег из исправительного центра, ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных из колонии в Амурской области, а СК раскрыли подробности побега заключенных из колонии в Липецке.