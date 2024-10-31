СК раскрыли подробности побега заключенных из колонии в Липецке

СК: Осужденные сбежали из колонии Липецка через тоннель в заброшенном цехе

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, осужденные исправительной колонии №2 Липецка с июня текущего года самовольно покидали рабочие места в производственной зоне.Они поочередно группировались по двое или трое и уходили на территорию заброшенного цеха. В ходе следственных действий следователи-криминалисты обнаружили лаз и тоннель длиной почти 40 метров, через который заключенные организовали побег. передает ТАСС.

В СК по Липецкой области заявили, что осужденные уже допрошены, и их показания проверяются. Начальнику центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 предъявлено обвинение в халатности по ч. 1 ст. 293 УК. Следствие инициировало вопрос об отстранении обвиняемого от должности на время предварительного следствия.

В рамках расследования дела более сорока свидетелей были допрошены. Среди них оказались руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также заключенные, которые проживали в одном расположении с беглецами. Помимо этого, следствие изучает изъятые служебные документы и записи камер видеонаблюдения, установленных на территории колонии и по ее периметру.

Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, для этого они использовали подкоп. Позднее задержали пятерых заключенных, в настоящее время ведутся поиски шестого.

Против шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии № 2, возбудили уголовное дело.