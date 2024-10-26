  • Новость часаВ Липецкой области задержали двоих сбежавших заключенных
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    В «щедрости» Зеленского нашли ловушку для украинцев
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    Иран оценил результаты нападения Израиля
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Вучич назвал Набиуллину гением
    Три страны заблокировали коммюнике МВФК
    Пушков раскрыл схему фальсификаций на выборах в США
    Появились фото вырытого заключенными подкопа в Липецкой колонии
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    0 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 14:50 • Новости дня

    В Липецкой области задержали двоих сбежавших заключенных

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Липецкой области были задержаны двое заключенных, сбежавших из колонии, поиски оставшихся на свободе двух беглецов еще продолжаются, губернатор региона Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он заявил о задержании двух из четырех заключенных, сбежавших из колонии в регионе.

    По его словам, два беглеца все еще остаются на свободе, и правоохранительные органы продолжают их розыскную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области заключенные сбежали из исправительной колонии № 2, они использовали для этого подкоп. Позднее двое из шестерых заключенных, сбежавших из ИК-2 в Липецке, задержаны спецслужбами в Тамбовской области.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    25 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду

    Биотехнолог Духовлинов рассказал, как вылечить простуду в кратчайшие сроки

    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Для детоксикации отлично подходят капельницы. С их помощью можно поставить себя на ноги за 1-2 дня. Я самостоятельно себе провожу такие процедуры и всегда удается привести организм в порядок и не пропустить важных мероприятий», – рассказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. По его словам, если вирус попал в организм, то нельзя «прогревать» себя в бане и следует с осторожностью принимать иммуномодуляторы – некоторые заболевания они могут усилить.

    «Вирусов, вызывающих симптомы ОРВИ, очень много видов. Соответственно, если мы заболеваем, возникает боль в горле, насморк и температура, то виновниками такого состояния может быть очень большое разнообразие инфекционных агентов. И их никто не диагностирует массово, такой системы не существует. Можно определить вирус гриппа, парагрипп, аденовирус, есть еще некоторые анализы, определяющие другие типы, но никто их массово не сдает, и истинная эпидемиология остается неясной», – говорит Духовлинов.

    При этом, продолжает специалист, данные симптомы могут быть и от инфекционных агентов, которые мутировали либо вообще еще не открыты, поэтому их не определяют тест-системы. Соответственно, специфических лекарств против таких заболеваний нет.

    «Самая первая ошибка – начать специально «прогревать» организм. Это расширяет сосуды, усиливает кровоток, и инфекционные агенты еще сильнее разносятся по организму, вследствие чего заболевание может пройти тяжелее. Поэтому при заболевании никаких бань и горячих компрессов», – советует биотехнолог.

    Препараты для поднятия иммунитета, по его словам, работают исключительно до заболевания и в самый первый, максимум на второй день болезни. В остальных случаях они бессмысленны и могут быть даже опасны.

    Специалист рассказывает, что некоторые вирусы используют для своей репликации феномен антитело-зависимого усиления инфекции. Например, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), который составляет значительный процент ОРВИ, использует для своего размножения иммунитет на самого себя в организме человека.

    «Если быть точнее, то во время заболевания иммунитет нужно очень грамотно стимулировать, так как компонентов иммунитета много, и можно активировать, например, фагоцитирующую компоненту, которая будет «поедать» вирус, но не антительную компоненту, которая может по этому феномену усилить размножение именно данного вируса. Причем подчеркиваю, антителами РСВ усиливается, а, например, грипп антителами хорошо блокируется. Так что иммуномодуляторы иммуномодуляторам рознь», – предупреждает Духовлинов.

    При этом, отмечает он, если необходимо срочно поправиться и нужны силы, то есть ряд эффективных способов. Самым эффективным в случае заболевания, по словам Духовлинова, остаются грамотное проведение симптоматического лечения и детоксикация организма. Он подчеркивает, что работать в простуженном состоянии опасно – это разрушает сосудистую систему. Причем это не проявляется сразу, просто атеросклероз (болезнь сосудов, на которых образуются жировые отложения, закупоривающие сосудистые каналы) может наступить лет на десять раньше.

    «И причина этого – воспалительные процессы от инфекционных агентов и их «обломков». Это как раз то, что нужно детоксицировать. Для детоксикации отлично подходят капельницы. С их помощью можно поставить себя на ноги за 1-2 дня. Это самые разнообразные реамберины, глутатионы, витамины. Эффект от внутривенного введения очень быстрый и качественный, если все грамотно подобрано специалистами. Лично я самостоятельно себе осуществляю такие процедуры и всегда удается привести организм в порядок и не пропустить важных мероприятий. Кроме капельниц подходят все методы приема оральных препаратов, проводящие к повышению глутатиона в крови», – делится эксперт.

    Он отмечает, что за последние годы было открыто, что некоторые антибиотики имеют противовирусное действие. Это совершенно новая парадигма, так как всегда считалось, что антибиотики работают только против бактерий. Теперь есть реальные данные об ингибировании репликации вирусов, но лишь некоторыми веществами класса антибиотиков. Грамотное использование этих данных, по словам собеседника, позволит повысить эффективность борьбы с заболеваниями на ранних этапах.

    Важным этапом является и восстановление организма. «Всем известно состояние, когда во время инфекции или после наступает жесткий приступ астении – нет сил. На рынке совсем немного препаратов от этого синдрома. И одними витаминами тут дело не решишь. Главное, не путать две вещи – стимуляцию организма и его восстановление. При астении можно простимулировать себя кофе и витаминами, но потом будет резкий упадок сил, так как энергетический ресурс организма будет совсем исчерпан. Восстановление – это принять препараты, которые не стимулируют, а дают энергию организму. Тогда будет адекватная борьба с астенией. Это препараты ряда, например, производных креатина и цитруллина», – заключил Духовлинов.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, на какие заболевания чаще всего жалуются работники офисов. Среди них она назвала респираторные инфекции, атакующие офисников каждый сезон.

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    25 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

    Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не намерена отказываться от поставок газа европейским потребителям, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив возможность использования нескольких маршрутов для транзита. При этом он отметил, что бронирование мощностей для поставок газа через Украину на следующий год должно начинаться с июля, срок уже пропущен.

    По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

    «А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

    Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

    Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.

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    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    26 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Три страны заблокировали коммюнике МВФК

    Норвегия, Нидерланды и Канада заблокировали коммюнике МВФК

    Три страны заблокировали коммюнике МВФК
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный валютно-финансовый комитет не смог выпустить итоговое коммюнике после заседания в Вашингтоне, оно было заблокировано Норвегией, Нидерландами и Канадой, сообщил источник в одной из делегаций стран-членов МВФК.

    Заседание под председательством Саудовской Аравии не привело к согласию по итоговому документу. Вместо коммюнике было опубликовано заявление председателя комитета, передает РИА «Новости».

    Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан отметил, что участники, включая Россию, продемонстрировали сильное сотрудничество. Он подчеркнул, что по итогам встречи достигнуты важные результаты.

    МВФК представляет собой орган, который разрабатывает рекомендации для Совета управляющих МВФ по контролю за глобальной валютно-финансовой системой. Комитет также занимается стратегическим направлением и политикой Фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов России Антон Силуанов считает, что Международному валютному фонду следует немедленно начать работу над 17-м пересмотром квот для справедливого представительства стран.

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    26 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Известный комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) покинул территорию России сразу после начала специальной военной операции на Украине, указано в судебных документах.

    В документах отмечается, что Поперечный уехал за пределы России в связи с проведением СВО на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера. Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность решения Минюста о включении комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов, отклонив его иск.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    25 октября 2024, 16:29 • Новости дня
    Автоэксперт назвал выбирающих автомобильные номера без триколора людей

    Автоэксперт Лысаков поддержал обязательное введение триколора на все российские номерные знаки

    Автоэксперт назвал выбирающих автомобильные номера без триколора людей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ездить за границей без триколора на номерах – то же самое, что участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны, сказал газете ВЗГЛЯД председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя сообщения о том, что значок российского флага станет обязательным для всех автомобильных номеров России.

    На российских номерах присутствие значка триколора намерены сделать обязательным элементом. Работа по внедрению данных изменений в государственный стандарт уже ведется, ее планируют завершить уже в конце этого года.

    «У нас уже сейчас государственные регистрационные номера выдаются со значком российского флага. Однако, если с номерами что-то происходит, например, они пришли в негодность или их украли, то водители иногда заказывают их в частных компаниях. И вот там как раз уже можно выбрать номера с триколором или без него», – говорит Лысаков.

    Он рассказывает, что автомобильные номера без значка российского флага могут быть востребованы среди тех граждан, которые часто выезжают за границу на собственном автомобиле.

    «Не исключаю, что тот, кто не хочет «дразнить гусей», флаг свой показывать российский, такие номера и заказывают. Но я считаю, что это малодушие. Это же то же самое, что выступать на спортивных соревнованиях без флага, без гимна. Я считаю, это неправильно. Лично я выезжаю на своей машине, и на моих номерах флаг есть, я горжусь им», – делится собеседник.

    Автоэксперт напоминает, что наличие флага страны, в которой номера для автомобиля были выданы, это обычная практика для многих стран мира.

    В середине октября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать устройства, скрывающие автомобильные номера. Нарушители будут лишены водительских прав сроком до полутора лет.

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    26 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заключенные сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, используя подкоп, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

    По данным ведомства, во время планового обхода территории был обнаружен подкоп, после чего был проведен подсчет осужденных, передает ТАСС.

    Известно, что отсутствуют шесть человек, все они уроженцы Средней Азии.

    В настоящее время проводятся активные мероприятия по розыску сбежавших осужденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Липецкой области начали розыскные мероприятия после побега шести заключенных из исправительной колонии.

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    25 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков: Кремль перестал считать WSJ и другие американские СМИ авторитетными

    Песков: Кремль перестал воспринимать WSJ из-за ложной информации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль больше не считает газету The Wall Street Journal авторитетным изданием из-за многочисленных ложных публикаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, аналогичная ситуация сложилась и с рядом других американских СМИ, которые публикуют недостоверные материалы, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о том, знает ли Кремль о публикации WSJ, в которой говорится, что Россия якобы передала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, Песков ответил отрицательно.

    «К сожалению, и в этом издании, и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», – заявил он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана якобы предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов. Кроме того, в последних публикациях WSJ говорится также, что Северная Корея якобы направила около 1500 военнослужащих спецназа на обучение в Россию.

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    25 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Британскому эксперту предложили взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского

    Британскому эксперту предложили взятку за подлог версии о взрыве на борту Ту-154М Качиньского

    Британскому эксперту предложили взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского
    @ Максим Шеметов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава подкомиссии польского Минобороны Антоний Мачеревич якобы предлагал взятку британскому эксперту Кристоферу Протеро за изменение выводов расследования авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском в 2010 году, об этом заявил сам специалист.

    Мачеревич предлагал 5 тыс. евро за продвижение версии о взрыве на борту самолета Ту-154М, в котором летел польский президент Лех Качиньский, сказал Протеро телеканалу TVP Info, передает ТАСС.

    Эксперт пояснил, что Мачеревич предложил ему в переписке исправить его ошибки и внести материалы в итоги расследования, переданные сотрудником Мачеревича.

    Ранее эксперты установили, что на борту самолета не было взрыва до столкновения с землей.

    «Наши расследования показали, что во время снижения самолет находился ниже, чем должен был, и что он летел между деревьями до того, как в поле зрения появилось дерево, береза. Столкновение с березой привело к отделению левого внешнего крыла. В результате самолет полностью вышел из-под контроля. Это и стало непосредственной причиной крушения», – пояснил Протеро.

    В 2016 году польское правительство созвало подкомиссию для повторного расследования причин катастрофы, которым руководил Мачеревич. В апреле 2019 года он заявил, что на обломках самолета были найдены частицы взрывчатого вещества. 15 декабря 2023 года Минобороны Польши решило закрыть эту подкомиссию, а в январе 2024 года началась проверка ее деятельности.

    Напомним, катастрофа Ту-154М произошла под Смоленском в 2010 году, в ней погиб польский президент Лех Качиньский.

    Напомним, международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации, и он сейчас переводится на польский язык.

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    25 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы дроном-перехватчиком поразили собственный беспилотник Hawk, это весьма редкий аппарат, на вооружении украинской армии их меньше 10 единиц, утверждают российские военкоры.

    Точное место и время происшествия не уточняются, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    По данным источника, в сентябре 2023 года на вооружение украинской армии поступило лишь девять беспилотников Hawk из 55 заказанных Министерством обороны Украины. Это делает их одними из самых редких беспилотных летательных аппаратов в распоряжении ВСУ.

    В мае СМИ сообщали, что беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk координировал ночные атаки украинских военных на Крым с использованием ракет ATACMS. В июне сообщалось, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk начал патрулирование Черного моря близ Крыма.

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    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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