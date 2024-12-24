Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
В Нижнем Тагиле трое заключенных сбежали из исправительного центра
Из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области сбежали три человека, осужденных к принудительным работам.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области подтвердили факт побега и уточнили, что осужденные покинули колонию через окно, передает ТАСС.
«Три человека, осужденных к принудительным работам, покинули исправительный центр. Сейчас проводятся розыскные мероприятия», – сообщили в ведомстве.
Пресс-служба также отметила, что на данный момент проводятся активные розыскные мероприятия с целью найти и задержать сбежавших.
В октябре шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. СУ СК по Липецкой области сообщили, что они самовольно покидали рабочие места и сбежали через лаз и 40-метровый тоннель в заброшенном цехе, доступ к которому был свободным.