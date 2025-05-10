Решение суда о допуске коммунальщиков в квартиру Нетребко передали приставам

Религиовед спрогнозировал политику Ватикана после избрания нового папы

Религиовед Лункин: Лев XIV – оптимальный вариант папы римского для России и Глобального Юга

Tекст: Алёна Задорожная

«Избранный папа Лев XIV – скромный и не очень медийный человек. Он не танцует и не поет, как один из бывших кандидатов Луис Антонио Тагле, и не является искушенным политиком, как госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин», – говорит религиовед Роман Лункин.

«Роберт Превост – монах-августинец из Чикаго, долгое время служивший главой епархии в далеком Перу. При Франциске Превост стал заведовать комиссией по миссии в Латинской Америке, а также отвечал за утверждение епископов и священников на высшие должности. По сути, он руководил кадровой комиссией Ватикана», – продолжил эксперт.

«Подробности дискуссий о кандидатуре Превоста в ходе конклава мы вряд ли узнаем. Но очевидно, что кардиналы учли несколько важных факторов. Прежде всего, Превост был близок к папе Франциску и является продолжателем его дела в миссии для всех нуждающихся», – замечает собеседник. По его словам, новый папа неслучайно выбрал себе имя Лев.

«Предыдущий Лев XIII фактически разработал основы социального учения церкви еще в конце XIX века. Он стремился вложить христианский смысл в понятия справедливости, равенства и братства, пытаясь противостоять безбожной социалистической пропаганде среди рабочего класса. Именно при Льве XIII появились католические профсоюзы, а также понятия солидарности и корпоративизма на церковной основе», – указывает специалист.

Пойдет ли новый папа по пути возрождения европейского социального христианского движения в условиях кризиса, станет понятно позже. Вместе с тем, добавляет Лукин, Лев XIV наверняка будет заботиться о судьбе рабочего класса. С другой стороны, «закрытие границ и антимигрантская политика Дональда Трампа ему тоже не близки».

Еще один фактор избрания Превоста – «это его репутация, моральный облик, чистота, нежелание быть в сердце каждого конфликта и разборок в медиа».

«Фигура нового папы чрезвычайно значима в рамках нынешнего нелинейного противостояния неолиберальных элит и идентистов, выступающих за право на суверенитет и традиции. Выбор Превоста показал, что Ватикан желает быть над схваткой и не стремится напрямую ввязываться в идейно-политические споры», – считает религиовед.

По его словам, сейчас «Ватикан может быть посредником, выполняющим свою привычную роль». «Но разрываться, поддерживая то тех, то других, новый папа не будет», – полагает аналитик.

«Превост, как куриальный кардинал, был образцом сбалансированной позиции: он поддерживал экологическую повестку и помощь иммигрантам, однако выступал против извращений и гендерной политики. В довольно либеральной Латинской Америке он считался скорее консерватором, но в трампистском мире одного отрицания гендеров для того, чтобы быть идентистом, недостаточно», – продолжает эксперт.

В такой ситуации новому папе будет непросто лавировать. К тому же, среди католиков есть как идентисты, так и сторонники неолиберальных реформ. Однако при новом папе Ватикан наверняка будет отстаивать свои традиции, и вряд ли начнет поддерживать веру в множество гендеров или борьбу за «демократию на Украине».

При этом с точки зрения Ватикана – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Трамп и Еврокомиссия, несмотря на разность взглядов, «являются пауками в одной банке». Поэтому Ватикан при новом папе Льве XIV не будет легитимизировать политику западных элит: «Не только из-за того, что это рискованно и сопряжено с милитаризацией, но и из-за того, что на Ватикан теперь смотрит Глобальный Юг».

«Для России же, по-моему, это оптимальный вариант политики Ватикана, который позволяет выстраивать внешнюю политику в своих интересах. Кроме того, как уже отметил Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме Льву ХIV, такое взаимодействие должно выстраиваться на основе общих христианских ценностей», – заключил Лункин.

Ранее в пятницу патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол. В послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви, говорится, что понтифик начинает служение в особый исторический момент, когда мир сталкивается с вызовами и надеждами.

«Искренне надеюсь, что при вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих», – указал Кирилл в поздравлении.

Патриарх особо подчеркнул, что имя Льва XIV отсылает к великому предшественнику – святителю Льву, папе римскому, который известен как защитник христиан Рима и поборник христианского учения. Он выразил надежду, что пример святого Льва будет вдохновлять нового папу в его служении. В завершение послания он пожелал папе Льву XIV крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее с избранием на пост Льва XIV поздравил и президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

Напомним, в четверг в Ватикане по итогам третьего тура конклава избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост.