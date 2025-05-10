Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

