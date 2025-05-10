Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.
Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.
До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.