Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Трамп признался, что не мог спать из-за Украины
Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной, что мешает ему спать по ночам, пишет Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп на закрытой встрече с группой крупных спонсоров во Флориде заявил, что его тревожит отсутствие прогресса в прекращении конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Wall Street Journal указывает, что Трамп будет считать задачу решенной, если инициирует прямые переговоры между Россией и Украиной.
В таком случае дальнейшие события, по их мнению, будут зависеть от позиций сторон, а США смогут сосредоточиться на других внешнеполитических направлениях.
Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.
Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.