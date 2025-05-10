Трамп признался, что не мог спать из-за Украины

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Трамп на закрытой встрече с группой крупных спонсоров во Флориде заявил, что его тревожит отсутствие прогресса в прекращении конфликта на Украине, передает Ura.ru.

Wall Street Journal указывает, что Трамп будет считать задачу решенной, если инициирует прямые переговоры между Россией и Украиной.

В таком случае дальнейшие события, по их мнению, будут зависеть от позиций сторон, а США смогут сосредоточиться на других внешнеполитических направлениях.

Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.

Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.