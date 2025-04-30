Песков заявил о готовности России к переговорам с Украиной без условий

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание». Он подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему остается открытым для мирного урегулирования ситуации, но отметил отсутствие реакции от украинской стороны.

Песков заявил: «Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действительна». По словам пресс-секретаря, Киев пока не давал понять, готов ли он к контактам, и не делал соответствующих заявлений или комментариев.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что процесс достижения мира должен включать именно Украину как сторону переговоров, а не Соединенные Штаты. При этом Песков выразил признательность Вашингтону за его усилия, отметив: «Америка пытается договориться, и мы признательны Соединенным Штатам за их невероятные усилия». Однако он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено именно с Украиной, а не с Америкой.

Песков добавил, что Киев выдвигает множество предварительных условий для начала переговоров, включая, например, длительное прекращение огня, что не соответствует позиции президента России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента России Владимира Путина предусматривает начало прямых переговоров с Киевом.

Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил.

В свою очередь Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.