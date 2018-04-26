Total решила поучаствовать в проекте «Арктик СПГ-2»

Французская корпорация Total примет участие в проекте «Арктик СПГ-2», рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени», – передает ТАСС слова Михельсона в интервью газете «Эко».

Он отметил, что в данный момент российская сторона находится на стадии технических исследований, а фаза разработки проекта закончится к концу года.

«Как только «параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение», – заявил Михельсон.

Он отметил, что «команды Total и «Новатэка» научились хорошо взаимодействовать».

Отвечая же на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, Михельсон заметил, что говорить об этом рано, подчеркнув, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, запланированном на конец мая.

«Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт- Петербург приедут многочисленные французские партнеры. Его присутствие – это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России, но в особенности во Франции», – сказал Михельсон.

Напомним, в 2016 году глава Новатэка Леонид Михельсон заявил, что проект завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» концептуально будет отличаться от «Ямал СПГ», компания рассматривает возможность его строительства на гравитационных платформах.