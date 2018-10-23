Саудовская Аравия готова вложить в российский проект до 5 млрд долларов

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил о готовности его страны инвестировать в проект «Арктик СПГ-2» около 5 млрд долларов, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о возможности инвестиции в проект «Арктик-2» около 5 млрд долларов», – передает его слова ТАСС.

«Арктик СПГ-2» – второй СПГ-завод компании Новатэк мощностью свыше 18 млн тонн СПГ в год. Он должен быть запущен в 2023 году.

В сентябре глава Минэнерго России Александр Новак призвал Саудовскую Аравию принять окончательное решение по сотрудничеству и инвестициям в российские нефтяные проекты. Тогда он говорил, что в проект «Арктик СПГ-2» может войти национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.