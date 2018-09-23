Новак призвал Эр-Рияд определиться с инвестициями в российские нефтяные проекты

Глава Минэнерго Александр Новак призвал Саудовскую Аравию принять окончательное решение по сотрудничеству и инвестициям в российские нефтяные проекты.

Новак отметил, что дорожная карта для совместных проектов в энергетике между двумя странами уже подписана, передает ТАСС.

Так, по его данным, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность вхождения в проект «Арктик СПГ-2». Однако министр не уточнил, когда конкретные договоренности могут быть достигнуты.

«Мы нацелены на то, чтобы они [Саудовская Аравия] приняли уже окончательное решение по сотрудничеству и выходили на конкретные контракты», – сказал министр.

«Арктик СПГ-2» – второй СПГ-завод Новатэка мощностью свыше 18 млн тонн СПГ в год, запуск которого должен состояться в 2023 году.

На прошлой неделе стало известно о решении Новатэка построить третий завод СПГ мощностью 19,8 млн тонн.

Газета ВЗГЛЯД анализировала секрет успеха компании «Новатэк», которая в начале сентября впервые обогнала Газпром по рыночной капитализации.