Новатэк впервые обогнал Газпром по капитализации

Компания «Новатэк» впервые в истории обогнала Газпром по рыночной капитализации, свидетельствуют данные биржи.

К 10.30 мск капитализация крупнейшего в России независимого производителя газа – «Новатэк» – составляла 3,491 трлн рублей, а Газпрома – 3,490 трлн рублей, передает Прайм со ссылкой на Московскую биржу.

Акции "Новатэка при этом росли на 2,9%, до исторического максимума 1152,3 рубля, Газпрома – повышались на 0,4%, до 147,7 рубля.