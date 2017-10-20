Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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          Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

          Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильным   6 сентября 2018, 19:25
          Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции?

          Газпром впервые в истории уступил «Новатэку» по рыночной капитализации. В четверг капитализация крупнейшего независимого производителя газа – «Новатэка» – составила 3,491 трлн рублей, а у Газпрома – 3,490 трлн.

          При этом в пятерку крупнейших по рыночной капитализации российских компаний, по данным Московской биржи, входит Роснефть – 4,6 трлн рублей, или 67 млрд долларов, Сбербанк – около 4 трлн рублей, или 59 млрд долларов, и ЛУКОЙЛ – 3,9 трлн рублей, или 57 млрд долларов. «Новатэк» и Газпром делят четвертое место в глобальном списке и третье в нефтегазовом секторе.

          «С точки зрения масштабов добычи газа Газпром и «Новатэк» несопоставимы. Газпром добывает немногим менее 500 млрд кубов, «Новатэк» (с учетом его доли в «Ямал СПГ» после полного запуска проекта к 2020 году) будет добывать не больше 70–80 млрд», – говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Сейчас «Новатэк» производит и того меньше. Газпром добывает почти в восемь раз больше газа, чем компания Михельсона. «Новатэк» добыл в 2017 году 63,4 млрд кубов и всего 11,8 млн тонн жидких углеводородов (почти в шесть раз меньше, чем Газпром).

          Госкомпания значительно мощнее «Новатэка» и по производственным, и по финансовым показателям. Однако рыночная конъюнктура в данный момент на стороне частной компании. Что же помогло «Новатэку» так вырасти в глазах рынках?

          Рынок больше верит в «Новатэк» благодаря более продуманной стратегии развития бизнеса, перспективности новых проектов, прежде всего «Арктик СПГ-2», а также благодаря более низкой долговой нагрузке и более прозрачной программе капитальных вложений, говорит эксперт Fitch.

          Так, чистый долг Газпрома в первом полугодии 2018 года вырос на 1% – до 2,4 трлн рублей, на счетах компании было накоплено 1,4 трлн рублей. Тогда как у «Новатэка» чистый долг остался неизменным – 90,7 млрд рублей, и на счетах компании накоплено 65,6 млрд рублей.

          То есть положение «Новатэка» в этом отношении выглядит более устойчивым, и рынок это, конечно, учитывает, говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          В декабре 2017 года «Новатэк» запустил первую очередь завода «Ямал СПГ», что в итоге обеспечило рост финансовых показателей компании – и чистой прибыли, и выручки, и EBITDA. В июле начались уже регулярные поставки СПГ с завода в Китай. А это один из самых быстрорастущих потребителей газа. Желающих продавать свой газ Китаю много, поэтому России важно застолбить место, в том числе за счет поставок СПГ. Китай уже законтрактовал поставки 50 млрд кубометров СПГ в 2018 году, а в 2019 году они должны вырасти до 60 млрд.

          Не менее перспективным обещает быть и проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2», первая линия которого будет запущена в 2022–2023 гг. В компании обещают, что в рамках проекта «Арктик СПГ-2» смогут снизить расходы на сжижение газа в полтора раза, благодаря чему «Новатэк» обойдет США по стоимости поставок СПГ как в Европу, так и в Азию.

          Снизить себестоимость компания планирует за счет максимального использования отечественного оборудования и оптимизации логистики.

          «Новатэк» уже сумел добиться неплохих результатов по себестоимости газа на работающем заводе «Ямал СПГ». Если сравнивать поставки СПГ для Европы, то российское топливо обходится в шесть долларов за 1 млн BTU (британская тепловая единица), а американский СПГ на 40 центов дороже. Австралия и вовсе не выдерживает конкуренции: поставки австралийского СПГ в Европу обходятся в 10,8 доллара за 1 млн BTU. Впрочем, наличие куда более дешевого трубопроводного газа от Газпрома делает европейский рынок не таким привлекательным для СПГ. Из-за стоимости СПГ, географической близости рынка сбыта и растущего спроса на топливо на развивающихся рынках российскому СПГ намного интересней азиатский рынок.

          Что касается Газпрома, то спрос на трубопроводный газ со стороны Европы растет уже не первый год. При этом благодаря росту цен на нефть выросли в цене и кубометры газа. Но в целом для Газпрома ситуация складывается не так удачно.

          В первом полугодии Газпром поставил очередной рекорд по росту долга. Причем подошло время гасить кредиты на сумму до 100 млрд рублей досрочных и порядка 14 млрд рублей краткосрочных. Но, отметим, валютный долг все равно вырос из-за паления курса рубля. При этом Газпром не может выйти на международные рынки капитала, что осложняет возможность изменить печальную ситуацию с долгами.

          У Газпрома по-прежнему отрицательное сальдо денежного потока, которое составляет 27 млрд рублей. Это означает, что поступления на счета опять не покрыли расходы. Наконец, при росте доходов почти в полтора раза Газпром умудряется существенно наращивать операционные расходы, которые в итоге сократили выручку компании почти на три четверти. Все это говорит о неэффективном управлении монополией.

          Единственное, что самому Газпрому сложно вменять в вину, так это увеличение расходов на оплату НДПИ – налога на добычу полезных ископаемых, который государство подняло для монополии. «В минус Газпрому сыграли действия государства, направленные на изъятия дополнительной прибыли не через дивиденды, а через дополнительные налоги – в обход миноритариев», – добавляет Маринченко. В июле НДПИ для Газпрома решено было поднять.

          Накладываются и высокие геополитические риски для Газпрома, который зарабатывает на экспорте углеводородов. Имеется затяжной конфликт и тяжелая ситуация с украинскими контрактами, судебными разбирательствами в Стокгольме, арестами имущества в Европе. Справляться со сложностями приходится и в связи со строительством «Северного потока – 2».

          «Мы знаем, с каким подозрением относятся сегодня на Западе к России. Газпром принимает на себя эту нагрузку, как компания, работающая на передовых позициях. Здесь можно привести аналогии с полем битвы. Различные ограничительные меры тормозят развитие компании. Санкции могут быть ведены в любой момент, учитывая недовольство США строительством «Северного потока – 2». Тем более что есть очередной удобный повод – дело Скрипалей. Все эти опасения отражаются и на рыночной капитализации», – говорит Андриевский.

          Кроме того, надо понимать, что Газпром несет серьезные капитальные затраты в рамках инвестпрограмм, куда входит и строительство «Северного потока – 2», и «Турецкого потока», и «Силы Сибири». А это все обеспечит сохранение и рост налоговых поступлений от экспорта газа в бюджет. Минус в том, что эти затраты вкупе с налогами съедают доходы компании, что делает вложения в акции Газпрома не такими привлекательными. Но как только коэффициент дивидендных выплат начнет расти (а ожидается это не раньше 2021 года), акции Газпрома наверняка снова взлетят и обгонят «Новатэк».


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