Новатэк решил построить третий завод СПГ мощностью 19,8 млн тонн

Из презентации к докладу первого заместителя главы Новатэка Льва Феодосьева стало известно о планах компании построить третий завод СПГ мощностью 19,8 млн тонн.

Из презентации следует, что третий СПГ-проект Новатэка может быть реализован в 2026-2030 годах, передает ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным газом с завода «Ямал СПГ» – первого СПГ завода компании «Новатэк» мощностью 17,4 млн тонн.

Запуск второго СПГ-завода компании «Новатэк» – «Арктик СПГ – 2» – мощностью 19,8 млн тонн, как ожидается, состоится в 2023 году.

Газета ВЗГЛЯД анализировала секрет успеха компании «Новатэк», которая на прошлой неделе впервые обогнала Газпром по рыночной капитализации.