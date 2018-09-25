Спрогнозирован четырехкратный рост производства СПГ в России

По данным директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова, к 2035 году Россия увеличит производство сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза.

По его данным, производство СПГ в стране к 2035 году достигнет 83 млн тонн, по сравнению с 21 млн тонн, которые в России производятся сейчас, передает ТАСС.

Так, согласно ожиданиям Минэнерго, к 2035 году будут полностью реализованы такие проекты, как «Балтийский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора СПГ» и «Арктик СПГ – 2».

По словам Гладкова, к 2035 году доля России на мировом рынке СПГ может достичь 15-20%, по сравнению с нынешними 4-5%.

Напомним, в сентябре стало известно о решении Новатэка построить третий завод СПГ мощностью 19,8 млн тонн.