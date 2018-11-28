Задержанных офицеров СБУ и ВМС Украины доставили в суд

В Киевский районный суд Симферополя доставили моряков с украинских кораблей, задержанных в Керченского проливе, для избрания меры пресечения.

«Судебное заседание пройдет в трех залах, доставлены девять человек. Состав судей остается прежним», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в Керченский горсуд арестовал одного из двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), координировавших действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе.

Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Тогда же Керченский городской суд арестовал на два месяца раненных трех украинских моряков.