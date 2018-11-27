Арестованы раненые украинские моряки

Керченский городской суд арестовал трех моряков, которые получили ранения при задержании возле Керченского пролива, сообщила пресс-служба суда.

«Удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины … сроком на два месяца», – передает ТАСС сообщение суда.

Они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 322 УК России («Незаконное пересечение госграницы Российской Федерации»).

Во вторник избиралась мера пресечения для 24 задержанных украинских моряков. Трое из них находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, корабли ВМС Украины перешли госграницу России в воскресенье. Они были задержаны российскими пограничниками.

ФСБ опубликовала подробную хронологию инцидента, позже были опубликованы документы, которые свидетельствуют о том, что украинские моряки сознательно шли на провокацию.