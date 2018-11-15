ФСБ узнала секретную задачу украинских бронекатеров

На катере ВМС Украины «Никополь» нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала, сообщает ФСБ России.

ФСБ России опубликовала подробную информацию о том, что находилось на украинских катерах. Среди вооружения найдены четыре 30-мм пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17, пулеметы «ДШК» 12,7 мм, ПКТ 7,62 мм, 13 автоматов АК-47, пистолеты Макарова, травматический и сигнальный пистолет, а также различные боеприпасы и гранаты.

Также сообщается, что на катере «Никополь» был обнаружен «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018».

«Старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», – цитирует ФСБ содержание документа.

Также найден рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Трое задержанных украинских моряков получили ранения. Их состояние оценивается как стабильное.

ФСБ опубликовала подробную хронологию инцидента, в которой рассказывается, по каким причинам были остановлены катера и задержан с применением оружия их экипаж.

Украинские военные уже признали, что нарушили границу России.