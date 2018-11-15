В Крыму рассказали о ранениях украинских моряков

Состояние троих украинских моряков, получивших ранения в ходе инцидента в Черном море, оценивается как стабильное, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Меня беспокоили раненые, какая, возможно, нужна помощь. Потому что (украинский омбудсмен Людмила) Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть», – сказала Лубина, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что такие заявления не соответствуют действительности: ранения моряков не тяжелые, осколочные, состояние военных стабильное. Раненые госпитализированы в керченскую больницу №1.

«Один из них ранен в плечо, другой – в бедро, третий – в кисть руки. Это моряки, не командиры кораблей, 1999, 1998, 1994 годов рождения. Я жду решения суда и следствия о дальнейшей судьбе всех украинских моряков, чтобы подключиться, чтобы их права по российскому законодательству не нарушались», – добавила Лубина.

Ранее украинские военные, которых задержали в Керченском проливе, признали, что нарушили границу России. Капитан третьего ранга Владимир Лесовой признал, что его действия носили провокационный характер.

Напомним, что среди задержанных в Керченском проливе украинских военных оказался также командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, который ранее в эфире украинских СМИ обещал уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».