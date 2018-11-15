Задержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ арестован в Керчи

Один из двоих сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), координировавших действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе, арестован во вторник Керченским горсудом, избрание меры пресечения второму пройдет в среду в Симферополе, сообщил источник в правоохранительных органах полуострова.

Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В то же время Керченский городской суд арестовал на два месяца трех украинских моряков, раненных при нарушении границы России в Керченском проливе, сообщала пресс-служба суда.

По данным источника, это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, а также сотрудник службы безопасности Украины Василий Сорока. Второй задержанный сотрудник СБУ Андрей Драч будет доставлен в суд в Симферополе в среду днем, где ему и восьми морякам из Украины изберут меру пресечения, уточнил источник РИА «Новости».

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.