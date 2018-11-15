Украинских моряков доставили в Симферополь

Моряков украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы в Черном море, доставили из Керчи в Симферополь для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

«Задержанные украинские военнослужащие уже доставлены в Симферополь», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что состояние троих украинских моряков, получивших ранения в ходе инцидента в Черном море, оценивается как стабильное.

При этом украинские военные признали, что нарушили границу России, а капитан третьего ранга Владимир Лесовой заявил, что его действия носили провокационный характер.

Среди задержанных в Керченском проливе украинских военных оказался также командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, который ранее в эфире украинских СМИ обещал уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».