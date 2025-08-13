Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.18 комментариев
Губернатор Миляев пообещал построить новый велохайвей в Туле
В Туле в этом году планируют завершить второй этап строительства велодорожки протяженностью около десяти километров, проект должен значительно улучшить инфраструктуру набережной.
Во время интервью ИА «Тульская пресса» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о планах по развитию инфраструктуры Тулы, подробно остановившись на перспективах благоустройства набережной, передает «Московский комсомолец». Он отметил, что команда работает над воплощением проектов, но бюджет региона ограничен, что требует расставления приоритетов.
Глава региона подчеркнул, что второй этап велодорожки запланирован на текущий год. По его словам, в этом году ожидается завершение работ по обустройству нового велохайвея протяженностью около десяти километров. «В принципе, протяженность уже будет порядка десяти, а то и более километров. Это достаточно неплохой шаг», – заявил Миляев.
Он также отметил, что жители города положительно отзываются о развитии набережной и новых возможностях для активного отдыха. Миляев пояснил, что приходится выбирать, на что тратить средства, поскольку стоимость реализации таких проектов довольно высока. При этом губернатор подчеркнул, что хотел бы, чтобы члены его команды были «чуть активнее с точки зрения выработки каких-то идей и предложений».