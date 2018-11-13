Опубликовано видео задержанных кораблей ВМС Украины в Керчи

В Сети появилось видео задержанных после провокации в Керченском проливе кораблей военно-морских сил Украины.

Видео появилось на YouTube-канале «Керчь.ФМ».

Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров.

Следователи опрашивают украинских военнослужащих, задержанных на трех кораблях после нарушения государственной границы России в воскресенье.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.