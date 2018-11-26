Военное руководство Польши созвано по событиям в Азовском море

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак созвал военное руководство республики, чтобы обсудить «обострение ситуации» в Азовском море.

«Сегодня утром я встречусь с начальником генерального штаба, руководством вооруженных сил и руководителями военных ведомств для представления докладов в связи с обострением ситуации в Азовском море», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины в нарушении действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. По данному факту в России возбуждено уголовное дело. Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в российский МИД.

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение. ВСУ переведены в полную боеготовность.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.