МИД вызвал временного поверенного в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины в Москве будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с провокационными действиями Украины в районе Керченского пролива, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на заявление Захаровой в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Захарова потребовала от украинских властей «во избежание тяжелейших последствий» обеспечить безопасность российской дипломатической миссии в Киеве, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. Украинские корабли не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Суда задержаны.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.