Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в рамках наземного этапа испытаний совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, разогнавшись до 200 км/ч.

По словам источника в авиастроительной отрасли, в соответствии с программой испытаний, опытный образец беспилотного летательного аппарата «Охотник» в ноябре впервые пробежал по «взлетке» Новосибирского авиазавода, разогнавшись до 200 км/ч, передает ТАСС.

Во время наземного этапа испытаний подъем летательного аппарата в воздух не выполнялся, однако «руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы были выполнены «Охотником» полностью автономно», сообщили авиастроители.

Согласно плану испытаний, до конца года «Охотник» совершит еще несколько пробежек по взлетной полосе авиазавода без отрыва от земли.

Следующим этапом испытаний станут так называемые подскоки – аппарат будет подниматься в воздух над полосой на несколько метров и сразу совершать посадку. После этого состоится первый полноценный полет.

Напомним, первая выкатка российского тяжелого ударного беспилотника, унифицированного с опытным образцом истребителя Су-57, была осуществлена в конце июня. Первый полет «Охотника» ожидается в 2019 году.

Заметим, «Охотник» называют прототипом российского истребителя шестого поколения в части искусственного интеллекта и автономности.