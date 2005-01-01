Состоялась первая выкатка российского тяжелого ударного беспилотника

Произведена первая выкатка беспилотного летательного аппарата в рамках НИР «Охотник-2», унифицированного с опытным образцом самолета Су-57.

«Прошла первая выкатка «Охотника» под открытое небо, соответственно, получено основание для рассекречивания внешнего вида. Ждем-с!» – сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной самолету Су-57.

Отмечается, что беспилотник унифицирован с опытным образцом Су-57 (Т-50).

«Есть и степень унификации (что-то даже визуально можно будет увидеть), и один из опытных образцов Т-50 сейчас работает по этой программе», – говорится в сообщении.

Сведения о разработке этого беспилотника появились еще в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется ОКБ Сухого. Утверждалось, что первый образец поступит на вооружение к 2020 году. Позже СМИ сообщали, что первый образец будет готов в 2018 году.

В прошлом году появилось первое изображение перспективного беспилотника. Причем о беспилотнике говорилось как о БЛА шестого поколения. Проект обозначили как С-70. Демонстратор, изображение которого появилось в Сети, был изготовлен на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова – филиале ОАО «Компания «Сухой».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изменится воздушный бой будущего с развитием ударных беспилотников.