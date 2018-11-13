Опубликовано крупное изображение людей, вывезенных вертолетом из Кремля

В Сети появилась видеозапись, на которой можно разглядеть людей, которых пронесли в сетке под вертолетом над Кремлем. Подлинность видеозаписи пока не подтверждена.

На записи, которая опубликована в группе «Лентач» в соцсети «ВКонтакте», можно разглядеть четырех человек с оружием в руках.

Ранее в Сети появилось видео с вертолетами Ми-8, которые взлетели от стен Кремля. Один из них нес сетку с, предположительно, живыми людьми. Вертолеты, как утверждалось, полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

В ФСО отказались комментировать произошедшее.