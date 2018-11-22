ФСО не стала комментировать загадочный полет вертолетов над Москвой

Федеральная служба охраны России никак не прокомментировала фотографии и видео из социальных сетей с двумя вылетающими с территории Кремля военными вертолетами.

«Без комментариев», – цитирует РИА «Новости» ответ ФСО.

На кадрах видеоряда можно увидеть, что к одному из вертолетов прицеплена сетка с грузом. Груз очень напоминает фигуры стоящих людей.

По данным СМИ, вертолеты полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.