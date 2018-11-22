C территории Кремля поднялись два Ми-8 с необычным грузом

С территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8; один из вертолетов транспортирует на тросе некий объект, похожий на человеческие фигуры, следует из видео и фото, опубликованных в Сети.

Видео и фото с полетом вертолетов над Кремлем опубликовали несколько москвичей. В частности, видео появилось в Instagram andzhana000.

#вертолет Публикация от анжела (@andzhana000) 22 Ноя 2018 в 3:18 PST

Затем вертолеты пролетели над районом станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая». К одному из вертолетов привязана за трос сетка, в которой стоят три силуэта, напоминающих людей. Груз четко виден, в частности, на видео радиостанции «Говорит Москва», сотрудники которой сделали запись из окна редакции.

На одной из записей заметно движение руки одной из фигур, находящейся в сетке.

Вертолетами Ми-8 пользуется в том числе президент России Владимир Путин.

Вертолетная площадка находится недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада. Она предназначена для посадки двух вертолетов одновременно.