Поющий кот озадачил пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей пытаются угадать, какую песню исполняет поющий пушистый кот, фото которого появилось в Сети.

Твит с фото поющего кота опубликовала пользователь под ником shavasana shawty. Менее чем за сутки кот покорил тысячи пользователей соцсетей, которые стали высказывать мнение, какие песни может исполнять кот.

Так, некоторые предположили, что кот исполняет что-то из репертуара Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри и Адель.

UNBREAK MY HEAAAAAAAAAAARThttps://t.co/4IjW2utJbE — Vernica Bayetti Flores (@veroconplatanos) November 21, 2018

We could have had it AAAAAALLLLLLLL...rollin’ in the DEEEEEEEEEP — Louisa S. Pumpkins (@LouisatheLast) November 21, 2018

Часть пользователей посчитали, что четвероногий исполняет песню из репертуара героини сериала «Друзья» Фиби Буффе – «Драный кот».

Другие уверены, что кот берет самую высокую ноту из Bohemian Rhapsody группы Queen.