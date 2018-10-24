Жертва домогательств: Без интима в полиции не продвинуться по карьерной лестнице

Сержант полиции Любовь Герасимова, почти 12 лет проработавшая в патрульно-постовой службе Челябинска, многодетная мать, отреагировала на сообщения об изнасиловании молодой девушки-дознавателя в Уфе; по ее словам, без интима в полиции «никуда».

Герасимова сама стала жертвой сексуальных домогательств на работе со стороны начальства. «Таких, как я – за которыми никто не стоит, и поэтому их можно насиловать, принуждать к сексу, унижать, – в органах тысячи и тысячи. Девочке из Уфы повезло, у нее папа оказался генералом Росгвардии», – сказала она в комментарии «Московскому комсомольцу». Герасимова считает, что совершенное в Уфе преступление удастся довести до суда, а насильники будут наказаны.

«Я больше десяти лет проработала в органах и многое успела повидать. Без интима здесь никуда. Особенно, если хочешь продвинуться по карьерной лестнице», – посетовала она, отметив, что случай с изнасилованием, который произошел в Уфе, является вопиющим, так как «девочки всегда соглашались, плакали и соглашались».

«Думаю, что на самом деле были и изнасилования, просто те женщины молчали, и стыдно, и смысла нет бороться против системы», – сказала Герасимова.

Ранее глава московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин также рассказывал, что произошедшее в Уфе не является чем-то необычным для правоохранительных органов.

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании молодого дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили. Трое подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. Между тем жена одного из трех высокопоставленных полицейских, обвиняемых в изнасиловании, утверждает, что в ночь инцидента супруг ночевал дома.