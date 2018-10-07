Российский боец UFC пристыдил Нурмагомедова за драку

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал драку, произошедшую после победы россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

«Очень стыдно за поведение наших соотечественников. Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете», – заявил Олейник изданию «Спорт-Экспресс».

Олейник отметил, что в UFC расстроены поведением россиянина.

«Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более, победного, так не поступают», – заключил он.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Американские СМИ писали, что турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC».

После боя россиянин устроил массовую драку. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал «двоечку» Макгрегору. Из-за драки Нурмагомедов, извинившийся за свое поведение, оказался под угрозой дисквалификации.

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Нурмагомедова, однако глава UFC исключил возможность реванша, так как, по его словам, бойцы «ненавидят друг друга».

Сообщалось, что причиной драки стала провокация со стороны тренера Макгрегора, а также допущенные ирландцем нарушения правил во время боя.

В соцсетях опубликовано видео того, как толпа пыталась удержать рассвирепевшего Нурмагомедова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.