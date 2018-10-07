Толпа пыталась удержать рассвирепевшего Нурмагомедова

В социальных сетях появились новые кадры драки, начавшейся в зале спортивного комплекса в Лас-Вегасе после победы россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

На ролике, снятом очевидцем, видно, как толпа, в том числе охрана стадиона в Лас-Вегасе, пытается удержать одержавшего победу россиянина.

Видео опубликовал телеканал «Рен ТВ».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Американские СМИ сообщали, что турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC».

После боя россиянин перелез через ограждение октагона и устроил драку. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал «двоечку» Макгрегору. Из-за драки Нурмагомедов, извинившийся за свое поведение, оказался под угрозой дисквалификации.

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Нурмагомедова, однако глава UFC исключил возможность реванша, так как, по его словам, бойцы «ненавидят друг друга».

Сообщалось, что причиной драки стала провокация со стороны тренера Макгрегора, а также допущенные ирландцем нарушения правил во время боя.