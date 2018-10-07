Заключенные вывесили слово «Спасите» на стену колонии и устроили бунт

В колонии строгого режима в Омской области заключенные устроили бунт; на стене ИК №6 вывесили плакат «Спасите».

«6 октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновению положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка», – сообщается на сайте УФСИН по Омской области.

Все пострадавшие получили своевременную медпомощь.

Личный состав поднимался по тревоге, приняты меры по урегулированию массовых волнений.

«Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий. Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств», – говорится в сообщении.

На территорию колонии не вводились спецподразделения. Обстановка называется стабильной. В колонии работают прокуроры.

Между тем, Telegram-канал Mash пишет, что заключенные устроили бунт, так как хотели добиться «более щадящих условий» в ИК-6. Также опубликована фотография плаката, вывешенного на стене колонии, – на нем написано «Спасите».