В Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

В воскресенье, 7 октября, главы государств и правительств зарубежных стран поздравляли президента Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что главу государства лично по телефону поздравили, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее в воскресенье неформальное общественное движение Putin Team («Команда Путина») развернуло баннер с поздравлением Путину на фоне здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В Кремле ранее сообщали, что Путин отметит день рождения с родными и близкими.