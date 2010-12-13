Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин отметит день рождения с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», – цитирует Пескова РИА «Новости».

7 октября Путину исполнится 66 лет.

На день рождения к Путину прибудет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», – написал он в Facebook и выложил фото из самолета.

В сентябре Путин поздравил с днем рождения Берлускони, которому исполнилось 82 года. В ответ итальянский политик написал по-русски «Спасибо!»

Напомним, Берлускони неоднократно говорил, что у него с президентом России Владимиром Путиным сложились дружеские личные отношения. В Кремле также подтверждали многолетнюю личную дружбу политиков.

В прошлом году Владимир Путин в свой день рождения провел совещание с постоянными членами Совбеза, а также ряд телефонных переговоров. Тогда Берлускони тоже приезжал к Путину и подарил огромный пододеяльник ручной работы.