Берлускони на русском поблагодарил Путина за поздравление с днем рождения

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому в субботу исполнилось 82 года, поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с днем рождения, написав по-русски «Спасибо!»

«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны, Спасибо, grazie!» – говорится в сообщении на личной странице Берлускони в Facebook.

При этом «спасибо» написано по-русски, а сам пост сопровождается фотографией, на которой Берлускони разговаривает по телефону, сидя за столом, передает РИА «Новости».

Напомним, Берлускони неоднократно говорил, что у него с президентом России Владимиром Путиным сложились дружеские личные отношения. В Кремле также подтверждали многолетнюю личную дружбу политиков.